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Врач указала на опасность симптома боли во лбу

Врач указала на опасность симптома боли во лбу

Боль во лбу может быть симптомом расширения и даже возможного разрыва сосуда — аневризмы. Об этом 15 апреля предупредила врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская в беседе с «Газетой.

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