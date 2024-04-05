У племянника российского сенатора нашли незарегистрированное оружие. Куда Иса Геремеев вез автоматы и пистолеты?

Помощник Делимханова: у племянника сенатора Геремеева нашли оружие для лазертага В автомобиле племянника российского сенатора Сулеймана Геремеева сотрудники ДПС нашли арсенал оружия без разрешительных документов.
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