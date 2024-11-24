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Депутат Шеремет о ракетах JASSM для Киева - нужны "не больше, чем мёртвому галоши"

Депутат Шеремет о ракетах JASSM для Киева - нужны "не больше, чем мёртвому галоши"

Reuters заявил, что США близки к достижению соглашения о поставках ракет класса "воздух-земля". Депутат Шеремет, комментируя известие о ракетах JASSM для Киева, заявил, что они нужны ему "не больше, чем мёртвому галоши".

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