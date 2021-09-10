Живая Кубань

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В Адыгее более 300 школьников перевели на дистанционное обучение

В Адыгее более 300 школьников перевели на дистанционное обучение

В Адыгее более 300 школьников перевели на дистанционное обучениеКак сообщили в министерстве образования и науки Республики Адыгея, несколько классов из разных учебных заведений переведены на дистанционное обучение из-за заражения коронавирусом.

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