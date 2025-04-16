СМИ: в США собрались лишить Гарвард безналогового статуса

Освобожденность от налогов Гарвардского университета намерена отменить служба внутренних доходов (IRS, главное ведомство США по сбору налогов), 16 апреля со ссылкой на свои источники сообщила телекомпания CNN.
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