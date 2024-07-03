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Военные тайны России сливали учёные и чиновники: Спецслужба рассекретила сеть французского шпиона

Военные тайны России сливали учёные и чиновники: Спецслужба рассекретила сеть французского шпиона

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассекретили шпионскую сеть француза Лорана Винатье в России, собиравшего сведения военного и военно-технического характера.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Идёт война запада против России ,а власти устроили из России проходной двор .Путин ,поучись у Лукашенко заботиться о процветании и безопасности Белоруссии !
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21 час.

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