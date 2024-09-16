В свежем ролике представлен новый геймплей Clair Obscur: Expedition 33 Разработчик Sandfall ...

В свежем ролике представлен новый геймплей Clair Obscur: Expedition 33Разработчик Sandfall Interactive в партнерстве с издателем Kepler Interactive в настоящее время работает над Clair Obscur: Expedition 33, многообещающей пошаговой RPG с прекрасной графикой и динамичными боями.
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