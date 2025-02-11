Медучреждения в Сегежском районе отремонтируют в этом году

Модернизация ожидает ФАПы в трех поселках и еще четыре медицинских объекта В этом году в Сегежском районе планируют провести ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Черный Порог, Попов Порог и Каменный бор.
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