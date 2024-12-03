Байден нанес ущерб авторитету США помилованием своего сына — Володин

Решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти в Соединенных Штатах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 3 декабря в Telegram-канале.
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