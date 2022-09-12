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На выборы в Думу Владивостока сильно повлияло досрочное голосование

На выборы в Думу Владивостока сильно повлияло досрочное голосование

Выборы в городскую Думу Владивостока выиграли преимущественно кандидаты из «команды мэра Шестакова» при решающей доле досрочного голосования, следует из данных избирательной комиссии Приморского края по состоянию на 2-3 часа ночи 12 сентября.

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