На выборы в Думу Владивостока сильно повлияло досрочное голосование

Выборы в городскую Думу Владивостока выиграли преимущественно кандидаты из «команды мэра Шестакова» при решающей доле досрочного голосования, следует из данных избирательной комиссии Приморского края по состоянию на 2-3 часа ночи 12 сентября.
Выборы в городскую Думу Владивостока выиграли преимущественно кандидаты из «команды мэра Шестакова» при решающей доле досрочного голосования, следует из данных избирательной комиссии Приморского края по состоянию на 2-3 часа ночи 12 сентября.
Свежие комментарии