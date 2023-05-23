Сложить полномочия досрочно: Красноярский сенатор написал заявление

Сенатор от Красноярского края Валерий Семёнов написал заявление, решив сложить полномочия досрочно.Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил о поступившем от Семёнова заявлении.
Сенатор от Красноярского края Валерий Семёнов написал заявление, решив сложить полномочия досрочно.Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил о поступившем от Семёнова заявлении.
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