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Антикитайское предупреждение: почему США хотят разорвать экономический союз России и Китая. Комментарий Семена Новопрудского

Антикитайское предупреждение: почему США хотят разорвать экономический союз России и Китая. Комментарий Семена Новопрудского

Если заявления команды Трампа по условиям и принципам окончания войны на Украине пока противоречивы, в одном администрация нового старого президента США очень последовательна: она демонстрирует публичное желание разорвать тесные связи между Россией и Китаем.

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