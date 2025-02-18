Антикитайское предупреждение: почему США хотят разорвать экономический союз России и Китая. Комментарий Семена Новопрудского

Если заявления команды Трампа по условиям и принципам окончания войны на Украине пока противоречивы, в одном администрация нового старого президента США очень последовательна: она демонстрирует публичное желание разорвать тесные связи между Россией и Китаем.
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