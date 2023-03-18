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Армия России нанесла сокрушительный удар по логову наемников в Запорожье

Армия России нанесла сокрушительный удар по логову наемников в Запорожье

Российские бойцы продолжают отважно сражаться с украинским противником. Сегодня, 18 марта, стало известно, что Вооруженные силы нашей страны нанесли мощный удар по базе иностранных наемников, которую те устроили в многострадальном Запорожье.

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