Российские бойцы продолжают отважно сражаться с украинским противником. Сегодня, 18 марта, стало известно, что Вооруженные силы нашей страны нанесли мощный удар по базе иностранных наемников, которую те устроили в многострадальном Запорожье.
Российские бойцы продолжают отважно сражаться с украинским противником. Сегодня, 18 марта, стало известно, что Вооруженные силы нашей страны нанесли мощный удар по базе иностранных наемников, которую те устроили в многострадальном Запорожье.
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