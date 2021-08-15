БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    А что вы хотели?! Капитализм! За него же боролись под вождизмом Эльцына, Чубайса и Гайдара?Рыба стала «враго...
  • Larisa
    Полностью согласна с предыдущим комментатором. Надо, надо печатать такие письмаКак немки описыва...
  • Larisa
    Батька молодец! Настоящий президент, который не продаёт свою страну и свой народБенефис Лукашенко...

Гибель русского леса и вопрос качества управления

Гибель русского леса и вопрос качества управления

Площадь лесных пожаров в России больше, чем вместе взятые возгорания в Греции, Турции, Италии, США и Канаде.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Юрий Кушнарев
до Кремля только недавно дошло,что в Якутии катастрофа.До этого 3 мес. в упор не видели.Насчёт управления страной автор выражается дипломатично - на деле управляют упыри,внешне похожие на людей
Василий Иванович
Говнофейк, бред ахиджакоаой

Картина дня

наверх