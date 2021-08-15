Гибель русского леса и вопрос качества управления

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаГибель русского леса и вопрос качества управления Площадь лесных пожаров в России больше, чем вместе взятые возгорания в Греции, Турции, Италии, США и Канаде.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Кушнаревдо Кремля только недавно дошло,что в Якутии катастрофа.До этого 3 мес. в упор не видели.Насчёт управления страной автор выражается дипломатично - на деле управляют упыри,внешне похожие на людейВасилий ИвановичГовнофейк, бред ахиджакоаойКомментировать
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