В Чувашии участковые уполномоченные полиции предотвратили мошенничество в отношении школьной учительницы

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г.Канаш Дмитрий Васильев, обходя административный участок совместно с коллегой младшим лейтенантом полиции Аллой Ефимовой, обратил внимание на встревоженную женщину, которая громко разговаривала с кем-то по телефону.