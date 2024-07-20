В Чувашии участковые уполномоченные полиции предотвратили мошенничество в отношении школьной учительницы

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г.Канаш Дмитрий Васильев, обходя административный участок совместно с коллегой младшим лейтенантом полиции Аллой Ефимовой, обратил внимание на встревоженную женщину, которая громко разговаривала с кем-то по телефону.
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