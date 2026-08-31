«КАМАЗ» увеличил выручку на 7% по итогам первого полугодия

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» «КАМАЗ» по итогам первого полугодия 2026 года увеличил консолидированную выручку по МСФО на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 164,8 млрд рублей.