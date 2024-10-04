Секретный «план победы» Зеленского, о котором украинцам лучше не знать

На Банковой задумали прорыв, чтобы сильно удивить русскую разведку Часть пунктов «плана победы» Владимира Зеленского останется закрытой для украинцев, заявил глава его офиса Андрей Ермак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Небывалая бомбардировка столицы - Киев горел "как никогда": Подполье заявило о прилётах по колонне и латиносам
- «Первый удар будет по Лондону». Кремль завершил обновление ядерной доктрины РФ: слово взял Белоусов
- "Здравствуйте, ФСБ": Силовики пришли домой к 39 проукраинским радикалам: При обыске нашли планы нападения на школы
Свежие комментарии