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Царьград

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Психологи объяснили значение обычаев после снов об умерших

Психологи объяснили значение обычаев после снов об умерших

Обычай угощать конфетами после снов об умерших отражает сложные культурные связи с духовным миром. Эти традиции, хотя и утрачивают религиозное значение, остаются важной частью наследия, помогая понять особенности и разнообразие мировых верований.

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