Русская весна
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Русская весна

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  • Eduard
    Она Украина купила территории,что они её?Это территории России имии будут,как и Крымский полуостров!Трамп ответил, до...
  • Анатолий Страшко
    Бусификация -это насильная мобилизация. От слова "бусы" , то есть как бы нанизывают бусы на нитку. Это отправка хохло...Чудовищная клоака...
  • Юрий Зубрин
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У Трампа хотят «внимательно изучить» инициативы Орбана по Украине

У Трампа хотят «внимательно изучить» инициативы Орбана по Украине

У Трампа хотят «внимательно изучить» инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по прекращению огня на Украине.

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