Славно отчитали в Овальном зале хохляцкого неприглядного наркошу в потной майке и дали под зад коленом!

Борис Леонтьев

Если бы у Зели или европейских властей был хотя бы костный мозг, то они бы знали, что США договариваются только с победителями а с проигравших спрашивают. Именно поэтому Трамп дал всем понять, что с Путиным и Россией он будет договариваться, а с Украины и Европы спрашивать до седьмого колена. Так было во вторую мировую, так будет и в этот раз.