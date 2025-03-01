Царьград Зеленский устроил скандал в Белом доме. Что с того России? Фото: коллаж Царьграда Переговоры Трампа и Зеленского в США закончились скандалом.
Славно отчитали в Овальном зале хохляцкого неприглядного наркошу в потной майке и дали под зад коленом!
Комментарии
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Борис Леонтьев
Если бы у Зели или европейских властей был хотя бы костный мозг, то они бы знали, что США договариваются только с победителями а с проигравших спрашивают. Именно поэтому Трамп дал всем понять, что с Путиным и Россией он будет договариваться, а с Украины и Европы спрашивать до седьмого колена. Так было во вторую мировую, так будет и в этот раз.
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11 час.
Семен Демин
Если США прекратят помощь Украине, то Европа этот убыток не сможет компенсировать.
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3 час.
Надежда
Это не "отчитали", это опустили и растоптали эту зеленую и очень противную и невменяемую... субстанцию...
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3 час.
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