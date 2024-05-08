RT: российские оппозиционеры столкнулись с системными проблемами при попытках легализоваться в Сербии

По данным источников RT среди россиян, выехавших на проживание за рубеж в 2022 и 2023 годах, сообщество релокантов в Сербии столкнулось с юридическими и административными трудностями: Белград отказывает в выдаче вида на жительство (ВНЖ) критикующим Москву российским гражданам, пытающимся переехать в республику из постсоветских стран, и усложняет продление ранее выданных документов.
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