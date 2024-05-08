RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • uukstxk trajayrj
    С этим не поспоришь... 🤣Филиппо: Си Цзинь...
  • Evgeni Velesik
    Также будет сначала воевать со своим народом, а потом распадëтся как государство бывшая УССР!«Затягивают в НАТ...
  • Eduard
    Честным людямжить на Западе нельзя,нельзя незамечтать уголовщину там!Польский судья Шм...

RT: российские оппозиционеры столкнулись с системными проблемами при попытках легализоваться в Сербии

RT: российские оппозиционеры столкнулись с системными проблемами при попытках легализоваться в Сербии

По данным источников RT среди россиян, выехавших на проживание за рубеж в 2022 и 2023 годах, сообщество релокантов в Сербии столкнулось с юридическими и административными трудностями: Белград отказывает в выдаче вида на жительство (ВНЖ) критикующим Москву российским гражданам, пытающимся переехать в республику из постсоветских стран, и усложняет продление ранее выданных документов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх