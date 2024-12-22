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Очередной скандал с многоженством

Очередной скандал с многоженством

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин считает, что фетва Совета улемов, допускающая многоженство, не нарушает светского законодательства.

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