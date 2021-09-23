Деньги будут: Минтруд оветил по индексации пенсий для миллионов россиян

С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 5,9%. Миллионы неработающих пенсионеров теперь будут получать по 18,5 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
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