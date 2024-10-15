Наблюдения телескопа Уэбба опровергли модель Вселенной

Астрономы Техасского университета в Остине и Копенгагенского университета изучили данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) и обнаружили, что они опровергают широко принятую модель реионизации Вселенной.
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