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Наблюдения телескопа Уэбба опровергли модель Вселенной

Наблюдения телескопа Уэбба опровергли модель Вселенной

Астрономы Техасского университета в Остине и Копенгагенского университета изучили данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) и обнаружили, что они опровергают широко принятую модель реионизации Вселенной.

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