Сеть косметических магазинов России ускорила обслуживание клиентов благодаря нацпроекту

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ», один из лидеров российского парфюмерно-косметического рынка, усовершенствовала процесс организации продаж в своих магазинах благодаря национальному проекту «Производительность труда».
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