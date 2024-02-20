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Сеть косметических магазинов России ускорила обслуживание клиентов благодаря нацпроекту

Сеть косметических магазинов России ускорила обслуживание клиентов благодаря нацпроекту

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ», один из лидеров российского парфюмерно-косметического рынка, усовершенствовала процесс организации продаж в своих магазинах благодаря национальному проекту «Производительность труда».

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