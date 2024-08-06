Приморац: западные власти не хотят тратить деньги на восстановление Украины

Западные страны не хотят тратить деньги своего народа на восстановление Украины. Об этом заявил бывший операционный директор американского Агентства по международному развитию Макс Приморац в материале для The Wall Street Journal.
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