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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил в 4-м матче подряд без учета пропусков из-за травмы – 7 голов на отрезке. У него 8 бросков в створ за 20:22 в игре с «Детройтом»

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Детройтом» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  На счету 39-летнего россиянина стало 27 (17+10) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «+16».

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