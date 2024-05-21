Politico: Грузия получит помощь от США при условии отказа от «антидемократического курса»

В случае если правительство Грузии откажется от «антидемократической риторики» и перестанет «отступать в соблюдении прав человека», США могут подписать масштабный пакет мер экономической поддержки и поддержки безопасности для республики, об этом пишет Politico.
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