ИИ

Иван Иваныч

1. "Зеленский говорит о полном запрете Украинской Православной церкви..."- а чего чего хорошего можно ожидать от христопродавца? 2."Верховная Рада на следующей неделе примет закон об однополых браках среди военных..."- давно пора!)))))3."Украинцы, желавшие убежать от мобилизации, спрятались в рефрижераторе с мясом..."- ну уж лучше так, чем стать пушечным мясом Зеленского. 4."- В МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш..."- её не вызывать, а на хрен из Беларуси провожать нужно. 5."В украинском сегменте Сети усиленно "разгоняется" ролик с якобы выступлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой..."-огромны возможности компьютерной техники, ну пусть укры посмотрят для ясности выступления Захаровой в российском сегменте. 6."...ответственные функционеры Евросоюза требовали от Грузии введения санкций против РФ и организованной отправки наемников на Украину..."- теперь Грузии настоятельно предлагают вступить в клуб самоубийц. 7."Безоружные волонтеры нашли его буквально в невменяемом состоянии, но подорвать себя гранатой у него не хватило моральных сил..." - жаль, что он себя не подорвал, нужно было ему помочь. 8." Власти Мали объявили о высылке посла Швеции после того, как Стокгольм перекрыл гуманитарную помощь этой африканской стране в ответ на разрыв дипломатических отношений с Украиной."- видать давно уже власти Швеции повод искали... Ну гумпомощь из России небось поболее будет.