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Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 11 августа 2024 года: "просроченный и жалкий" Зеленский решился запретить УПЦ, ВСУ посчитали количество "лиц нетрадиционной сексуальной ориентации" в своих рядах

Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 11 августа 2024 года: "просроченный и жалкий" Зеленский решился запретить УПЦ, ВСУ посчитали количество "лиц нетрадиционной сексуальной ориентации" в своих рядах

Зеленский решил окончательно запретить Украинскую православную церковь. REUTERSСегодня 21K прочитали ЗЕЛЕНСКИЙ ОКОНЧАТЕЛЬНО РЕШИЛ ЗАПРЕТИТЬ УПЦ "Просроченный и жалкий" узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский заявил в субботнем видеообращении, что готовит решение, которое "укрепит украинскую духовную независимость".

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
1. &quot;Зеленский говорит о полном запрете Украинской Православной церкви...&quot;- а чего чего хорошего можно ожидать от христопродавца? 2.&quot;Верховная Рада на следующей неделе примет закон об однополых браках среди военных...&quot;- давно пора!)))))3.&quot;Украинцы, желавшие убежать от мобилизации, спрятались в рефрижераторе с мясом...&quot;- ну уж лучше так, чем стать пушечным мясом Зеленского. 4.&quot;- В МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш...&quot;- её не вызывать, а на хрен из Беларуси провожать нужно. 5.&quot;В украинском сегменте Сети усиленно &quot;разгоняется&quot; ролик с якобы выступлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой...&quot;-огромны возможности компьютерной техники, ну пусть укры  посмотрят для ясности выступления Захаровой в российском сегменте. 6.&quot;...ответственные функционеры Евросоюза требовали от Грузии введения санкций против РФ и организованной отправки наемников на Украину...&quot;- теперь Грузии настоятельно предлагают вступить в клуб самоубийц. 7.&quot;Безоружные волонтеры нашли его буквально в невменяемом состоянии, но подорвать себя гранатой у него не хватило моральных сил...&quot; - жаль, что он себя не подорвал, нужно было ему помочь. 8.&quot; Власти Мали объявили о высылке посла Швеции после того, как Стокгольм перекрыл гуманитарную помощь этой африканской стране в ответ на разрыв дипломатических отношений с Украиной.&quot;- видать давно уже власти Швеции повод искали... Ну гумпомощь из России небось поболее будет.
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