«Рейнджерс» сыграют с «Флоридой» в «Зимней классике»-2026 в Майами на бейсбольной арене «Марлинс»

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Участниками матча на открытом воздухе станут «Рейнджерс» и «Флорида». Игра пройдет 2 января 2026 года на loanDepot park – домашнем стадионе бейсбольного клуба «Майами Марлинс», который вмещает 37 тысяч зрителей.