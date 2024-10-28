Прошедший в Казани саммит БРИКС продемонстрировал провал западных санкций и победу президента РФ Владимира Путина, сплотившего вокруг страны многочисленных сторонников справедливого миропорядка и новой финансовой системы.
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