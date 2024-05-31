Белоусов заявил о потере ВСУ в мае более 35 тысяч военнослужащих

Украинские войска в мае потеряли более 35 тысяч бойцов в зоне СВО. Об этом на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу в Алма-Ате рассказал министр обороны России Андрей Белоусов, слова которого передает РИА Новости.
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