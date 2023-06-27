Военное обозрение

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Кабардино-Балкарии, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кабардино-Балкарии, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали очередного желающего воевать на стороне ВСУ против российской армии. На этот раз им оказался житель Кабардино-Балкарской республики.

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