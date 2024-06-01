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ЛАВРОВ - О ЗАЯВЛЕНИИ ГЕРМАНИИ ПО ПОВОДУ БЛОКАДНИКОВ ЛЕНИНГРАДА: "НАСКОЛЬКО ЦИНИЧНО ЭТО ЗВУЧАЛО"

ЛАВРОВ - О ЗАЯВЛЕНИИ ГЕРМАНИИ ПО ПОВОДУ БЛОКАДНИКОВ ЛЕНИНГРАДА: "НАСКОЛЬКО ЦИНИЧНО ЭТО ЗВУЧАЛО"

Сергей Лавров высказался о заявлении Германии по поводу блокадников Ленинграда: "Насколько цинично это звучало".

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Комментарии
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Нина Прыгун
а мы еще им газ даем,да пусть они вымерзнут все что бы даже намека на германию не осталось
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14 час.
Lu Mo
Потому что законы и правила пишут победители из-за океана. Для еврейской национальности было создано государство, которое является их дружественным плацдармом на ближнем востоке, а представители других советских народов таковыми не являются.
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12 час.

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