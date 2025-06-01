Фонд «Помощь» запустил свою первую благотворительную онлайн-акцию

В рамках акции «Открытка добрых дел» желающие помочь за пожертвование могут выбрать открытки, нарисованные подопечными фонда Участники смогут выбрать открытки с рисунками, созданными детьми и молодыми взрослыми, находящимися под опекой фонда, например, активное участие приняли юные художники Подпорожского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья».
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