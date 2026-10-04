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Царьград

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Более 4700 кубанцев написали Всероссийский спортивный диктант

Более 4700 кубанцев написали Всероссийский спортивный диктант

В акции, прошедшей 4 октября на 17 площадках региона, участники за час ответили на 30 вопросов, которые демонстрировались в видеоформате.

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