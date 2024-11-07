Боевая работа экипажа танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении.
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Боевая работа экипажа танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении.
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