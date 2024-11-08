Гибель Сергея Лазо: что на самом деле случилось с героем Гражданской войны

Сергея Лазо не случайно иногда называют Дон Кихотом революции. Он отказался от своего происхождения, от всего, что ему внушалось с детства, воевал и погиб двадцати шести лет отроду за тридевять земель от родного дома – и все за идеалы.
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