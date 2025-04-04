Ночной пожар в Архангельске: спасены три человека

Сегодня ночью пожар произошёл в жилом доме по улице Тимме, 24, корпус 1.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Архангельской области, одна из соседок почувствовала запах дыма из квартиры на седьмом этаже и начала искать помощь.