Ночной пожар в Архангельске: спасены три человека

Сегодня ночью пожар произошёл в жилом доме по улице Тимме, 24, корпус 1.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Архангельской области, одна из соседок почувствовала запах дыма из квартиры на седьмом этаже и начала искать помощь.
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