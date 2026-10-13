Ученые: 45 минут рисования снижают гормон стресса кортизол

Творческие занятия продолжительностью от 45 минут снижают уровень кортизола, а также развивают нейропластичность за счёт переключения внимания на выполнение конкретных задач, отметил эксперт НГПУ Вячеслав Еськова.
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