Пашинян ушел от ответа на вопрос о передаче газопровода Азербайджану

Вопросы, связанные с обменом территориями или инфраструктурой при делимитации границы Армении и Азербайджана не обсуждаются, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян 25 января в интервью Общественному телевидению Армении.
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