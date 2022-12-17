Трезеге о финале ЧМ-2022: «Месси заслуживает стать чемпионом. Он заставляет людей мечтать, но это не отменяет стремления Франции сохранить титул»

Трезеге о финале ЧМ-2022: «Месси заслуживает стать чемпионом. Он заставляет людей мечтать, но это не отменяет стремления Франции сохранить титул»

Давид Трезеге высказался о предстоящем финале ЧМ-2022. «Я повторяю это постоянно: в эмоциональном плане я считаю, что Лео заслуживает стать чемпионом, зная, что это будет его последний чемпионат мира.

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