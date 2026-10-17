OLIVIER MATTHYS/AP/TASS Финансовые аппетиты Украины со временем будут только расти. Такое заявление 16 октября сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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