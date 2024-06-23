Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Какая вы птица по знаку Зодиака?

Какая вы птица по знаку Зодиака?

Между поведением людей и пернатых есть много общего. Кто-то ведёт себя, как пингвин или павлин, а кто-то — как чайка или беспокойная сойка? Есть нечто большее, чем простое разделение на сов или жаворонков.

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