Какая вы птица по знаку Зодиака?

Между поведением людей и пернатых есть много общего. Кто-то ведёт себя, как пингвин или павлин, а кто-то — как чайка или беспокойная сойка? Есть нечто большее, чем простое разделение на сов или жаворонков.
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