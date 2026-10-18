Александр Уральский 17 октября 2026 г., 14:05 Реактивные «Герани» трое суток утюжат западные области Украины, перекрывая «польский коридор» 16 октября ….
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