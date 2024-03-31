Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Авас Анекак
    всех черножопых повеситьФСБ предотвратили...
  • Александр Глущенко
    😂😂😂😂 Обходятся? ))))  Так они сами , третью. своей из 9 млн, треть будет 3 миллиона, БАТРАЧАТ в России .. ))))  Ч...ФСБ предотвратили...
  • Дмитрий
    Уважаемый автор "абсурда", утверждающий, что "ФСБ предотвратили". Учите язык и не позорьте маму, с которой вчера торж...ФСБ предотвратили...

Дилемма трудовых мигрантов из Таджикистана: почему на родине их не ждут

Дилемма трудовых мигрантов из Таджикистана: почему на родине их не ждут

3 миллиона таджиков, которые, по некоторым данным, живут в России с паспортами или рабочими визами, в субботу, 23 марта, проснулись в стране, где их не хотят видеть.

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