Дилемма трудовых мигрантов из Таджикистана: почему на родине их не ждут

3 миллиона таджиков, которые, по некоторым данным, живут в России с паспортами или рабочими визами, в субботу, 23 марта, проснулись в стране, где их не хотят видеть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Платили всего по 200 рублей и даже спасибо не сказали": Как миллиардеры Агаларовы уходили от налогов на детях спасших людей в "Крокусе"
- Толпы мигрантов берут чиновников штурмом. Конвейер "в Россию" не останавливают даже ночью
- Раскрыл рот - уволен через полчаса: Скандал с мигрантами в "Сахарово" пошёл не по плану
Свежие комментарии