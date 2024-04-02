🔥 В Симферополе горит склад с оборудованием для салонов красоты Пожар уже локализовали. Он распространился на 650 квадратных метров.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔥 В Симферополе горит склад с оборудованием для салонов красоты Пожар уже локализовали. Он распространился на 650 квадратных метров.