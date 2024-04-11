В Красноярске утвердили планировку нового микрорайона на 5000 жителей

Глава города утвердил планировку будущего микрорайона на Калинина, вблизи пересечения с Тотмина. В документах указаны такие параметры: ориентировочная численность населения — 5000 человек, ориентировочное количество квартир — 2 488 штук, расчетная плотность жилой застройки — 15 353 квадратных метров на гектар, то есть коэффициент плотности застройки составит чуть больше 1,5.