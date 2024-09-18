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Царьград

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Губернатор Гладков: у Шебекино два мирных жителя пострадали после атаки машины FPV-дроном

Губернатор Гладков: у Шебекино два мирных жителя пострадали после атаки машины FPV-дроном

Ехавший по дороге легковой автомобиль у Шебекино возле села Муром атаковал вражеский FPV-дрон.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что были ранены два мирных жителя.

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