Губернатор Гладков: у Шебекино два мирных жителя пострадали после атаки машины FPV-дроном

Ехавший по дороге легковой автомобиль у Шебекино возле села Муром атаковал вражеский FPV-дрон.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что были ранены два мирных жителя.
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