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Как в Китае растет интерес к Петербургу

Как в Китае растет интерес к Петербургу

Северная столица и Поднебесная активно налаживают сотрудничество. Санкт-Петербург продолжает активно развивать международные связи со странами Глобального юга, что сейчас является одним из главных приоритетов во внешней политике нашей страны.

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