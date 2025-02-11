Как в Китае растет интерес к Петербургу

Северная столица и Поднебесная активно налаживают сотрудничество. Санкт-Петербург продолжает активно развивать международные связи со странами Глобального юга, что сейчас является одним из главных приоритетов во внешней политике нашей страны.
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